Sacchi: "Nel Milan, Ziyech potrebbe stare in tutte e tre le posizioni dietro la prima punta"

MilanNews.it

Nelle ultime settimane si parla molto del possibile approdo al Milan a gennaio di Hachim Ziyech. Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come potrebbe giocare il marocchino nella squadra di Pioli: "Lui è molto rapido, può stare in tutte e tre le posizioni dietro la prima punta. Nell’Ajax, partiva sempre da sinistra. Ma ha la qualità per adattarsi. L’importante è che abbia entusiasmo, disponibilità, spirito di squadra, motivazioni. Perché il calcio moderno sarà sempre di più un collettivo di intelligenze: i piedi li puoi accomodare, la testa no. Ecco perché dico a Maldini, a Massara e a Pioli che, prima delle qualità tecniche, valutino bene quelle umane".