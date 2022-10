Sacchi: "Rangnick? Pioli è stato un vero signore. La vicinanza di Maldini lo ha aiutato parecchio"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Arrigo Sacchi è tornato a parlare della vicenda Rangnick. Queste le sue parole su Stefano Pioli: "Non ha mai detto una parola fuori posto. Non si è mai sfogato. Non ha mai attaccato la società. Credo che la vicinanza di Maldini lo abbia aiutato parecchio. In ogni caso, in quel periodo davvero complicato, Stefano è stato un vero signore. E alla fine si è guadagnato sul campo la riconferma grazie a un comportamento impeccabile".