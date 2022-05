Sacchi sul Milan Campione d'Italia: "Questo è un autentico capolavoro"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la vittoria dello scudetto da parte del Milan di Pioli: "Questo è un autentico capolavoro. Ha vinto lo scudetto la squadra che ha speso meno di tutte tra quelle di fascia alta. I dirigenti hanno saputo mettere sul tavolo idee innovative, sono andati a scovare giocatori che pochi conoscevano e sono stati bravissimi. Bravo Gazidis a tenere i conti in ordine, bravo Maldini e bravo Massara a scegliere gli uomini giusti per il progetto che avevano in testa e che era stato condiviso con l’allenatore. Vedo un grande lavoro di squadra, cosa che in Italia si fa raramente per non dire mai. Complimenti".