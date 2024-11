Sacchi sulla Gazzetta: "Fonseca fa bene a lanciare Camarda. Il club lo sostenga"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così la scelta di Paulo Fonseca di schierare titolare Francesco Camarda stasera contro il Cagliari: "Dico fin da adesso che Fonseca fa bene a lanciare Camarda, indipendentemente dal risultato che scaturirà. Fa bene principalmente per due motivi. Il primo: schierare un ragazzo, del quale si apprezzano le qualità e s’intuiscono i margini di miglioramento, è un messaggio al futuro. Il secondo: così facendo l’allenatore dimostra di avere pieno controllo del gruppo e di non farsi condizionare dai nomi.

C’è una cosa che mi preme sottolineare. L’allenatore ha il diritto, e secondo me anche il dovere, di mostrare il proprio coraggio, come fa Fonseca inserendo Camarda tra i titolari. Però la società deve supportarlo. E’ fondamentale, in questo momento specifico, l’appoggio del club: l’allenatore deve sentirsi protetto e, soprattutto, deve avvertire la fiducia dell’ambiente".