Sampdoria in crisi, Giampaolo resta ma sarà decisiva la sfida contro il Monza

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - La sconfitta con lo Spezia ha fatto rumore in casa della Sampdoria che non riesce a spiccare il volo in questo campionato. I numeri sono impietosi: penultimo posto in classifica con appena due punti fatti e una difficoltà evidente alla voce gol fatti: solo 4 mentre sono tredici quelle incassate. Marco Giampaolo non rischia e lo ha detto chiaramente il responsabile dell'area tecnica Carlo Osti dopo la gara del Picco. Ma dopo la sosta arriva al Ferraris il Monza, uno scontro diretto per la salvezza che la Samp non può permettersi di fallire. Sicuramente da quando è arrivato Giampaolo non c'è stato un cambio di passo, l'anno scorso la salvezza nel rush finale ma complessivamente il bilancio è negativo: da quando il tecnico è tornato alla Sampdoria (23ª giornata del 2021/22), quella blucerchiata è la squadra ad aver collezionato meno punti in Serie A (18) - escluse retrocesse e neopromosse nel periodo. E' una situazione difficile in un contesto complicato dalla continua incertezza sul futuro della società in vendita da quasi 9 mesi: al momento non c'è stata una parola decisiva di uno dei due fondi che ha già completato la due diligence. Il mercato, nonostante le difficoltà economiche del club che si sono tradotte anche nella cessione di pezzi pregiati come Thorsby, Candreva e Damsgard, ha portato comunque giocatori di qualità grazie al ds Faggiano: da Villar a Winks fino a Pussetto e Djuricic, quest'ultimo tra i più in forma insieme a Sabiri. Ma la Samp non decolla tra la crisi del gol e le difficoltà di una difesa che non ha ancora trovato la sua solidità. Giampaolo ha ancora un anno di contratto, ma a libro paga c'è sempre Roberto D'Aversa esonerato l'anno scorso quando la Samp navigava in zone tranquille della classifica con una media di quasi un punto a partita. (ANSA).