Saudati: "Rangnick? Va visto in Serie A che è più difficile della Bundesliga"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Luca Saudati ha dichiarato su Ralf Rangnick: "Non lo conosco a fondo, va visto nel nostro campionato che è più difficile rispetto ad un torneo di terza fascia come la Bundesliga. In Italia ci manca qualcosa a livello fisico e di intensità ma dal punto vista tattico siamo ancora i migliori. Lo voglio vedere prima di giudicare, ha metodi diversi e non so quanto potrà incidere anche su una rosa come quella del Milan".