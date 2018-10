Serena: “Higuain ha un controllo di palla incredibile, la migliore qualità di Icardi è la freddezza”

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, ha commentato così il confronto di domenica tra Icardi ed Higuain ai microfoni de La Stampa: “La migliore qualità di Icardi è la freddezza unita alla capacità di trovare la porta con tiri violenti, anche da fermo. Mentre Higuain ha un controllo di palla incredibile, ha tecnica e una capacità di orientarsi in una frazione di secondo. Una particolarità che gli permette di preparare la palla come pochi. In cosa possono migliorare? Icardi, essendo anche il capitano dell’Inter, dovrebbe lavorare più al servizio della squadra ed essere più generoso. Higuain, invece, a volte in area è troppo egoista, in alcune occasioni dovrebbe servire di più i compagni liberi”.