Serena sul Milan: "Serve chiarezza, è fondamentale l’innesto di qualche elemento di esperienza"

In merito al futuro del Milan, Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha dichiarato al Corriere della Sera (ed. Milano): "Premesso che i proprietari devono dettare le direttive, chi entra per la prima volta nel mondo del calcio deve capire che le regole che lo governano non sono quelle di un’industria. Comunque finora non tutti gli acquisti sono stati perfetti, penso a Castillejo ad esempio. La gente del Milan è esigente, da sei anni non va in Champions. Bisogna essere chiari: se la proprietà intende proseguire nella direzione di ridurre i costi e puntare sui giovani può anche ottenere risultati nel giro di 2-3 anni. Ma in generale il Milan non è l’Atalanta, se vengono inseriti giocatori di 23 anni devono essere forti non talenti da scoprire. E poi è fondamentale l’innesto di qualche elemento di esperienza che si assuma le responsabilità".