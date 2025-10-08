Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad: ora è ufficiale

Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad, squadra della Saudi Pro League. L'ex tecnico rossonero è stato ufficializzato nel pomeriggio dal club saudita in cui ci sono giocatori del calibro di Benzema, Kanté, Fabinho e l'ex milanista Jan Carlo Simic. Dopo pochi mesi dalla fine della sua breve avventura con il Milan, il tecnico portoghese ha già trovato una nuova sistemazione.

Nel video di presentazione diffuso dai canali social della squadra araba, sono stati scelti gli scacchi come elemento protagonista e la voce fuori campo di Conceiçao che dice: "La vittoria non è una scelta, è un'identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell'Al Ittihad".