Serie C, l'ex Milan Donati è il nuovo allenatore della Sambenedettese

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 25 GIU - In vista dell'ufficializzazione dell'iscrizione al prossimo campionato di serie C, Attesa per l'inizio della prossima settimana, la Sambenedettese rinata dal recente fallimento ha individuato due figure chiave dell'organico, affidando il ruolo di direttore sportivo a Sandro Porchia e quello di allenatore a Massimo Donati. Per entrambi contratto fino a giugno 2022 con opzione. Nella sua carriera di calciatore, Donati ha giocato come centrocampista 314 partite in serie A, 90 in B, indossando, fra le altre, le maglie di Milan, Atalanta, Palermo, Bari, Parma, Torino, Sampdoria, Celtic di Glasgow. (ANSA).