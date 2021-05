Sheva: "Berlusconi è stato il primo a credere in me. Felice che Galliani stia bene ora"

Ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24, l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha parlato così di Berlusconi e Galliani: "Berlusconi è stato il primo a credere in me, è stato sempre gentile con me. Mi è stato vicino quando mio papà stava male, mi ha aiutato davvero tanto. Era una persona molto impegnata, ma sapevo che lui c'era sempre quando aveva bisogno. Galliani? Siamo molto amici, è stato importante per la mia carriera. Quando è venuto a vedermi la prima volta a Kiev ha preso tanto freddo e io non ho fatto una grande partita. Siamo molto amici, ero preoccupato quando era in ospedale, ora però l'ho visto bene e quindi sono più tranquillo".