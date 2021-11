Sheva: "Milan primo non mi stupisce. Può essere l'anno buono per lo Scudetto"

"Il Milan primo non mi stupisce perché è diventato una squadra vera: può essere l'anno buono per lo Scudetto". Questa la personale investitura di Andriy Shevchenko, che ai taccuini di Tuttosport ha tessuto le lodi della sua ex squadra: "I rossoneri quando c'è da soffrire, soffrono. E quando c'è da giocare, sono belli da vedere. È un Milan dinamico, che attacca bene gli spazi e ha un notevole equilibrio". L'ucraino ha espresso un giudizio anche sull'Inter: "La squadra di Simone Inzaghi segna molto e in avanti possiede tante certezze, a partire da Dzeko e Lautaro. Ma non sono gli unici: avete visto che impatto ha Correa quando viene chiamato in causa... L'Inter è concreta".