Simic punta su Camarda: "Può diventare una grande punta.Deve continuare a lavorare a testa bassa e con umiltà"

vedi letture

Intervistato da gazzetta.it, Jan-Carlo Simic, ex difensore rossonero ora all'Anderlecht, ha rilasciato queste parole su Francesco Camarda e sugli altri talenti delle giovanili del Milan: "Dove può arrivare Camarda? Gli ho fatto da chioccia. Può diventare una grande punta. Non so dove ci porterà la vita, ma gli ho sempre dato dei consigli.

Da difensore, in allenamento, mi capitava di dirgli come muoversi per non farsi anticipare dai centrali tosti come me. Deve continuare a lavorare a testa bassa e con umiltà. Altri giovani rossoneri forti? Direi Liberali, Scotti, Sia e Stalmach”.