Sordo: "Il calcio mi ha dimenticato. Il mio agente mi scaricò. Allegri pareva un amico, poi..."

Gianluca Sordo, ex giocatore rossonero, ha parlato così della sua esperienza al Milan ai microfoni del Corriere della Sera: "Il calcio? Mi ha dimenticato, nessuno si è degnato di chiedersi se fossi ancora vivo o no, solo gli ex compagni di squadra. Maldini, Savicevic, Boban, Baggio, non meritavo di stare in mezzo a quei campioni. Avevo ancora un anno di contratto col Torino, dove avevo vinto la Coppa Italia. Potevo usare l'interesse dei rossoneri come leva per un rinnovo e diventare una bandiera. Ma il mio procuratore, Oscar Damiani, badò più alla sua parcella che al mio interesse. Avevo 24 anni, ti chiama un club così, come facevo a dire di no? Doveva essere lui a farmi ragionare. Dopo 10 anni di procura mi ha scaricato sulle rotaie del tram, a Milano, come un barile. Ormai ero diventato un pesce troppo piccolo per lui. Rispetto e valori mancavano anche nel calcio di allora".

L'ex rossonero ha poi parlato anche di Massimiliano Allegri: "All'Aglianese, era alla sua prima esperienza mentre io ero il giocatore più anziano. Gli davo una mano, in campo si era creato un bel rapporto, era tutto un 'Gianlu, Gianlu, Gianlu'. Poi in un mese di terapia intensiva non si è mai fatto vedere o sentire. Tutti sapevano quello che mi era accaduto, ne avevano parlato tv, radio e giornali. Non ero andato in Groenlandia, stavo lì a pochi minuti d'auto da lui, una persona con cui avevo condiviso le giornate fino a qualche mese prima. Mai un lunedì dopo le partite che sia venuto a salutarmi".