Suso: "Bel rapporto con Montella e Gattuso. Con Pioli alcune cose non sono andate bene"

Suso, intervenuto a SkySport24, ha rilasciato queste parole sugli allenatori che ha avuto al Milan: "Fin dal primo giorno sono stato bene. Montella mi ha fatto crescere, anche con Gattuso ho passato un bel periodo. Anche se non giocavo, non posso dire nulla su Mihajlovic che è sempre stato sincero e diretto con me. Negli ultimi mesi invece con Pioli alcune cose non sono andate bene, c'era la possibilità di tornare in Spagna e così sono venuto a Siviglia".