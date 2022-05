Tassotti sul gol di Theo: "Quello che fatto domenica è una giocata riservata a pochi eletti, è roba da Weah o da Messi"

MilanNews.it

Mauro Tassotti, ex difensore rossonero, ha commentato così il gol di Theo Hernandez contro l'Atalanta ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Complimenti intanto alla società per averlo scelto quando era solo una seconda linea del Real Madrid. Lui ha aggiunto un lavoro per migliorarsi continuamente: ha caratteristiche fisiche uniche, quello che fatto domenica scorsa è una giocata riservata a pochi eletti. Non nel suo ruolo, parlo in generale: è roba da Weah, da Messi. Una combinazione pazzesca di spinta e tecnica. Un gol che se possibile ha esaltato ancora di più San Siro: ero allo stadio, l’atmosfera era davvero incredibile, da pelle d’oca. Per quello, per l’unione che si è creata tra ambiente, squadra, allenatore e società, e per la fame di vittoria questo Milan ricorda davvero le nostre grandi squadre del passato. Dopo anni difficili, lo merita".