Thiago Silva fa la differenza. Con lui in campo la Fluminense non ha mai preso gol in campionato

Impressionante impatto di Thiago Silva con il Fluminense. L'ex Milan, tornato nel club che l'ha lanciato verso il calcio europeo, sta facendo la differenza. Con lui in campo la squadra ha vinto cinque partite e pareggiato una, senza subire reti. L'unica gara in cui non è sceso in campo, contro il Vasco da Gama, è arrivato il ko per 2-0. Per rendere l'idea del suo impatto basti pensare che il Fluminense prima del suo arrivo era ultimo in classifica, mentre oggi sarebbe fuori dalla zona retrocessione (in Brasile scendono in Serie B ben 4 squadre). Inoltre con Thiago Silva in campo, la squadra ha eliminato il Gremio agli ottavi di finale di Copa Libertadores, con Thiago autore di un gol nei tempi regolamentari e un altro nella lotteria dei rigori.

40 anni il prossimo 22 settembre, Thiago Silva è tornato al Fluminense dopo l'esperienza terminata al Chelsea. Il brasiliano è ancora amatissimo dai tifosi del Milan, dove ha collezionato tra il 2009 e il 2012 ben 119 presenze, segnando 6 reti e contribuendo alla conquista del 18° scudetto nel 2011, oltre che di una Supercoppa italiana.