Tissone rivela: "Alleno insieme a Samu Castillejo e mio fratello"

Oggi alle 11:36

“L’Atalanta sta facendo molto bene da tanti anni, era ipotizzabile che potesse fare un anno cosi importante in campionato. Spero possa lottare fino in fondo per lo Scudetto”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex centrocampista dell’Atalanta, Fernando Tissone.

Quando la vedremo in panchina?

“Ho fatto il corso Uefa B, da allenatore. Mi trovo a Malaga, alleno insieme Samu Castillejo, insieme a mio fratello”.

Attualmente Castillejo è svincolato.

“Fisicamente sta moto bene. Lavora al massimo”.