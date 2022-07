TMW - Micciché: "Zamparini odiava Cristante, non lo voleva in campo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo, racconta un aneddoto riguardante Maurizio Zamparini e il suo rapporto con i calciatori direttamente dall'evento di presentazione del libro "Ambizione, passione, visione", a lui dedicato. Micciché ha raccontato di un sentimento negativo percepito dal compianto numero uno del club rosanero nei confronti di un suo giocatore, Bryan Cristante oggi alla Roma: "Lui poi odiava un giocatore, Cristante, non lo voleva in campo. Dopo un Genoa-Palermo mi disse vai nello spogliatoio e di all’allenatore che se non toglie Cristante è licenziato. Alla fine il Palermo pareggiò quella partita e Cristante rimase in campo 90'. Poi alla fine l’incazzatura di Zamparini durava un’ora dopo la partita".