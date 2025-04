Tonali e il gol con l'Italia a San Siro sotto la Sud: "Ci speravo. È stato bello segnare lì"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 11:50 Gli ex

Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero ora al Newcastle, ha rilasciato una bellissima intervista a Peppe Di Stefano per SkySport, durante la quale ha parlato anche del gol segnato a San Siro pochi giorni fa con la Nazionale italiana sotto la Curva Sud: "Da quando abbiamo saputo che avrei giocato a San Siro, ci ho pensato sempre. Non sapevo che avrei segnato, ma ci speravo: giocando più avanti ho possibilità di fare gol. È stato bello farlo lì".

L'ex rossonero ha poi detto la sua anche sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter in programma mercoledì: "Il Milan sta vivendo una situazione delicata, l’Inter è molto più serena. Ma nel calcio non si sa mai: spero che vada in un modo, ma sappiamo che la solidità dei nerazzurri e la bravura dei suoi giocatori d’esperienza può fare la differenza… La guarderò sicuramente".