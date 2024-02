Un ex Primavera del Milan ufficializzato in prestito all'Arzignano

Ritorno in Italia per Youns El Hilali. L'ex Milan è un nuovo arrivo in casa Arzignano: "Youns El Hilali è un nuovo calciatore dell'Arzignano. L’attaccante classe 2003 arriva ufficialmente in via dello Sport in prestito, fino al 30 giugno 2024, dal club olandese SC Cambuur.Italo-marocchino, originario di Milano, cresce nel settore giovanile del Milan fino alla formazione Primavera, diventandone protagonista e Capitano".

Continua il comunicato: "Nella sua ultima stagione in rossonero ha collezionato tra Campionato e Youth League 33 presenze impreziosite da 15 reti. Conta anche 2 presenze e 1 marcatura con la maglia azzurra dell’Italia U16. Con il Cambuur l’esordio in Prima Squadra (16 presenze, 2 gol). Vestirà la maglia numero 7".