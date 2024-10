Verso Milan-Club Brugge, il doppio ex Gerets: "I belgi hanno problemi in difesa, il Diavolo può approfittarne"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Eric Gerets, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Club Brugge, ha dichiarato sulla partita di stasera a San Siro: "Il Club Brugge è una squadra forte, che però in questo momento ha qualche problema di troppo in difesa (13 reti subite in 11 giornate di campionato, ndr). II Milan può approfittarne. Spero sia un incontro divertente e me lo guarderò in tv. Il Milan è più forte del Bruges e, se riuscirà a mostrare il suo potenziale offensivo, credo che sia favorito".

Tra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Alvaro Morata: "Prendendo Morata, il Milan ha fatto un affare perché Alvaro è un campione. Lo ha dimostrato durante tutta la sua carriera e nell'ultimo Europeo, nel quale ha guidato da capitano la Spagna al successo. Sono convinto che si toglierà grandi soddisfazioni anche con il Milan".