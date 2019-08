Wanda Nara ancora a Tiki Taka. Cassano e Vieri opinionisti fissi

Wanda Nara sarà ancora protagonista della trasmissione Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi, riporta Mediaset in un comunicato, sarà ancora al fianco di Pierluigi Pardo nel programma di approfondimento e intrattenimento della domenica. L'esordio è fissato per domenica 25 in prima serata; ci saranno anche Bobo Vieri e Antonio Cassano, opinionisti per tutta la stagione.