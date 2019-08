L'ex rossonero Patrick Cutrone ha scelto la maglia numero 10 con il Wolverhampton e la indosserà per tutta la stagione. L'attaccante classe 1998 è stato convocato per la prima volta con i nuovi compagni per l'andata del terzo turno preliminare di Europa League contro gli armeni del Pyunik, che andrà in scena oggi alle ore 18, ma partirà dalla panchina.