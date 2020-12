Zaccardo: "Il Milan è una realtà e può ambire allo scudetto"

Cristian Zaccardo, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni di SkySort24: "Ieri il Milan ha dato segnali incoraggianti, anche sotto di due gol non ha perso. Avrebbe anche meritato di vincere, ma il calcio è così, il Parma è stato molto concreto. Il Milan, nonostante le difficoltà e le assenze, si sta confermando. Ad inizio campionato era impensabile pensare ai rossoneri in lotta per lo scudetto. Oggi il Milan è una realtà e può ambire allo scudetto. Secondo me se la giocheranno Milan, Inter, Juventus e Napoli".