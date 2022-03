Zaccheroni: "Adesso il Milan fa fatica a concretizzare, Rebic non mi sembra ancora a posto"

MilanNews.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Intervistato da Tuttosport, Alberto Zaccheroni, ex tecnico del Milan, ha parlato così dell'attacco rossonero: "Adesso il Milan fa fatica a concretizzare, nell’ultima fase si sta appoggiando allo straordinario momento di Leao. Rebic non mi sembra ancora a posto, Diaz vive tra alti e bassi, Messias sta andando bene, mentre Giroud è stato decisivo nel derby. Ma al Milan non puoi fare la differenza solo per una partita. Il giocatore top ha la continuità, i colpi li hanno in tanti".