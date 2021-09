Zaccheroni: "Ecco come Pioli ha cambiato il gioco del Milan. Tomori indispensabile, Maignan dà grande sicurezza"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni a SkySport24: "Tomori, in questo momento, è indipensabile sul centro-sinistra, così anche da liberare Theo Hernandez a sinistra. Il Milan è cambiato tanto rispetto all'anno scorso, si basava molto su Theo a sinistra oppure portava dieci giocatori a fare possesso palla nelle metà campo avversaria. Pioli sta facendo un grande lavoro, ha cambiato il modo di giocare della sua squadra. Quest'anno il Milan fa un calcio molto più verticale, con tre passaggi va in porta. Il Milan si sta confermando la stessa ottima squadra, ma ora è più imprevedibile. La crescita di Tonali è importante, lo vedo ancora un po' timido. Maignan dà più soluzioni in fase di impostazione del gioco, il Milan inizia più l'azione da dietro rispetto all'anno scorso. E' un giocatore di personalità che sta dando sicurezza a tutta la squadra rossonera".