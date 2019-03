In vista del derby del prossimo 17 marzo, Alberto Zaccheroni ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Chi vincerà? Non lo so. I derby prendono pieghe inspiegabili. Il Milan è più in fiducia, ma l’Inter sarà rabbiosa. E comunque, sono in salute. Vedo Piatek e Lautaro nuovi uomini derby".