Zaccheroni sul suo Milan: "Era una squadra di qualità. Al mio arrivo andai subito da Maldini, Costacurta e Albertini e..."

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha commentato così a Sky il suo arrivo al Milan: "Provate a mettervi nei panni dei giocatori di quel Milan che arrivavano da due stagioni con un decimo e un undicesimo posto con Sacchi e Capello in panchina e che vedono arrivare un allenatore che praticamente non ha mai giocato a calcio, che arrivava dall'Udinese e che non aveva mai allenatore grandi squadre. Quella squadra aveva tanta qualità, ma poca quantità nel senso che alcuni giocatori faticavano a giocare con continuità, tanto che dopo che sono andato via alcuni di loro hanno smesso. Per sostenere questa qualità bisognava convincere il gruppo e per questo andai da Maldini, Costacurta e Albertini, che erano i tre veterani del gruppo, e dissi loro che volevo giocare con i tre attaccanti. Pensavo che il 3-4-3 di Udine potesse essere il modulo giusto, lo proposi a loro e si misero subito a disposizione. Questi tre giocatori hanno trascinato tutti gli altri, senza di loro non sarebbe stato possibile quello che abbiamo fatto".