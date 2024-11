Zambrotta sul Milan in Champions: "Superare la fase-campionato è il minimo sindacale"

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sulla stagione del Milan: "Se mi sono dato una spiegazione sul motivo per il quale il Milan è così indietro in campionato? Continuità. Una squadra che deve lottare per lo scudetto occorre che sia più costante e deve saper vincere anche le partite 'sporche'. Non vedo colpevoli singoli, ma colpe collettive, a partire dalla fase difensiva. Ora direi che un po' la quadra l'hanno trovata. Se il Milan può lottare ancora per lo scudetto? Assolutamente sì, quelle sei sono ancora lì, e c'è quella partita in meno...".

In merito invece al rendimento in Champions League del Diavolo, Zambrotta ha spiegato: "Dove possono arrivare Milan e Juventus in Champions? Superare la fase-campionato è il minimo sindacale, visto il valore delle due rose. Magari anche nelle prime otto, perché no".