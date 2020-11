Matteo Pobega, centrocampista classe '99 di proprietà rossonera, ha trovato contro la Juventus il suo primo gol in Serie A. Il giovane triestino ha segnato il momentaneo 1-1 al Manuzzi, battendo un mostro sacro come Buffon. Prima gioia personale dunque per l'ex Pordenone, in prestito allo Spezia con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan.