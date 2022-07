ZTE-Milan 3-2, il tabellino del match

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

MARCATORI: pt 2’ Ubochioma, 24’ Mocsi, 27’ Tajti, 30’ rig. Giroud. St 41’ Krunic

ZTE (4-4-2): Demjen; Gergényi (42’ st Mim), Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi; Ubochioma (19’ st Manzinga), Tajti, Sanković, Májer (20’ st Huszti); Németh (1’ st Ikoba), Szalay (1’ st Kovacs). A disp.: Gyurján; Klausz, Boros, Safronov, Gergely, Csóka, Papp. All.: Moniz.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu (15’ st Maignan); Florenzi (15’ st Calabria), Kalulu (15’ st Tomori), Gabbia, Ballo-Touré (15’ st Theo Hernandez); Tonali (15’ st Krunic), Brescianini (15’ st Bennacer); Messias (15’ st Saelemaekers), Brahim Díaz (15’ st Adli), Rebić (15’ st Leao); Giroud (15’ st Maldini). A disp.: Mirante, Coubis, Gala, Lazetić. All.: Pioli.

Arbitro: Andò-Szabò (Ungheria)

Note: 12.000 spettatori. Ammoniti: Tajti, Majer, Gergeny, Giroud per gioco falloso. Angoli: 8-6 per il Milan. Recupero tempo: pt 1’, st 3’.