AC Milan Talk su Twitch, Giacinti: "Fiera del mio record col Milan, sarebbe bellissimo giocare la Champions con questa maglia"

Il capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti è intervenuta in live sul canale Twitch del Milan durante "AC Milan Talk". Queste le sue dichiarazioni:

Il 4-1 come il 6-0 del 2001: “È una cosa bella che rimane, sono contenta”.

Come hai visto cambiare il calcio femminile negli ultimi tre anni? “È cambiato tantissimo, le partite stanno diventando più dure. C’è più competizione, le partite non sono più scontate. Dopo il Mondiale c’è stata un’esplosione. Siamo contente ma vogliamo fare ancora tanto per far crescere questo movimento”.

Quanto è cambiato il Milan negli ultimi due derby? “Sono cambiate tantissime giocatrici, ci sono tante giocatrici d’esperienza come Fifi e Vero. Siamo contente che siano con noi. È un Milan molto più tecnico e con un’idea di calcio diverso dagli altri anni”.

Stai insegnando il bergamasco a Vero? “Verissimo (ride, ndr). Le sto insegnando i termini principali, così quando viene a casa nostra a mangiare la faccio parlare in bergamasco. Se la cava bene, lo dico una volta e lo ripete perfettamente. Anche Yui sta imparando. Se parlano bergamasco mi sento a casa (ride, ndr). Sono due persone importanti per questa squadra, portano tanta esperienza e maturità che dobbiamo acquisire anche noi. Speriamo che possano restare il più possibile affinché il Milan possa crescere ancora di più”.

53 gol con la maglia del Milan, è record: “Non pensavo a questo record, mi ha reso davvero orgogliosa e fiera del lavoro fatto finora. Sono piccoli premi per i sacrifici che facciamo per arrivare a questi livelli, ti fanno capire che stai facendo la cosa giusta.

Sei scaramantica come Pippo Inzaghi? “Forse peggio di lui. Ve ne posso dire alcune, non tutti. Ad esempio i parastinchi: a sinsitra metto quello con la foto della mia famiglia che magari mi proteggono quando tiro di sinistro (ride, ndr), a destra quello con i miei amici. Uso la stessa mutanda e lo stesso top, gli altri non si possono dire perché sono segreti”.

I complimenti di José Altafini: “È stimolante il suo messaggio, mi ha fattoi complimenti per il gol con l’Inter e mi ha dato un segnale positivo e mi carica ancora di più. Se un giorno riuscirò a farne 4 alla Juve come lui lo chiamerò io. Mi sono commossa quando ho ricevuto il suo messaggio”.

L’obiettivo Champions: “La Champions è la Champions, sarebbe bellissimo giocarla con questa maglia. Non è ancora fatta, ci sono ancora diverse partite e dobbiamo prendercela a tutti cosi, altrimenti sarebbe un anno buttato”.