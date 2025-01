Coppa Italia Femminile, c'è il ritorno dei quarti: stasera in campo anche il Milan

Nella giornata di oggi si apre il programma delle gare di ritorno di Coppa Italia Femminile con l’Inter prima a scendere in campo: la squadra nerazzurra, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto con la Juventus in campionato, proverà a tenere vive le speranza di avanzare nella coppa nazionale andando a far visita a un Sassuolo in forma in una gara molto equilibrata alla luce del pareggio dell’andata. Anche Fiorentina e Milan scenderanno in campo partendo dall’1-1 dell’andata: le viola devono riscattare un momento no con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare di campionato, mentre le rossonere sono galvanizzate dalla vittoria sulla Roma nell’ultimo turno che ha permesso alle milanesi di agganciare il quinto posto.

Domani invece sarà il turno della Roma che forte dell’1-0 dell’andata proverà a chiudere la pratica qualificazione contro un Napoli femminile che è scivolato all’ultimo posto dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Sampdoria. Infine giovedì la Juventus dovrà solo amministrare il 3-1 dell’andata senza però sottovalutare una Lazio che in stagione ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le bianconere.

Coppa Italia Femminile

Ritorno Quarti di Finale

Martedì 28 gennaio

Sassuolo-Inter ore 18:00

Fiorentina-Milan ore 20:45

Mercoledì 29 gennaio

Roma-Napoli Femminile ore 18:00

Giovedì 30 gennaio

Juventus-Lazio ore 18:00