Milan Femminile, pubblicato il calendario della nuova Women Cup

vedi letture

Una grande novità per dare il via a una nuova e lunga stagione sportiva. L'edizione 2025/26 della Serie A femminile, ribattezzata Serie A Women, partirà a fine agosto con la Women's Cup, una nuova competizione che vedrà al via tutte e 12 le squadre della massima serie, a competere per conquistare il primo trofeo della nuova annata. Un nuovo libro da scrivere che prevederà una fase a gironi (tre da quattro squadre ciascuno) e una Final Four conclusiva in sede unica per decidere la prima vincitrice dell'albo d'oro. Per le rossonere di Suzanne Bakker questa nuova avventura vedrà il via nel weekend del 23 e 24 agosto, e da oggi conosciamo anche le avversarie: il Milan è stato inserito nel Girone C, insieme a Roma, Sassuolo e Ternana Women.

Il primo impegno sarà in casa contro il Sassuolo, col girone che proseguirà poi a settembre contro la Roma e contro la Ternana Women. Da ogni gruppo accederanno alla Final Four le vincitrici e la migliore seconda. La Serie A, invece, prenderà il via nel primo fine settimana di ottobre: le 12 squadre - due in più rispetto agli ultimi anni - si affronteranno con la classica formula all'italiana, andata e ritorno per un totale di 22 giornate. La stagione sta per iniziare, con le rossonere - prive delle giocatrici impegnate agli Europei - che si raduneranno nei prossimi giorni: forza ragazze!

IL CALENDARIO

1ª giornata: 23-24 agosto 2025 - Sassuolo

2ª giornata: 6-7 settembre 2025 - Roma

3ª giornata: 13-14 settembre 2025 - Ternana Women

Final Four: fine settembre 2025

GLI ALTRI GIRONI

Girone A: Juventus, Lazio, Napoli Women e Parma

Girone B: Inter, Fiorentina, Como Women e Genoa