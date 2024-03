Coppa Italia Femminile, il Milan cade al Tre Fontane: 5-2 e Roma in finale

Esattamente una settimana dopo dalla gara di andata, il Milan di Corti ritrova le giallorosse al ‘Tre Fontane’, per il match di ritorno valido per le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa. Se da un alto, la squadra di Spugna parte con un vantaggio di due reti, grazie allo 0-2 rimediato nel finale di gara - nonostante una buona prestazione da parte delle rossonere -, dall’altro lato, invece, la squadra di Corti è alla ricerca di rivalsa e dell’impresa di ottenere un pass per la finale, dopo aver rimediato l’accesso alla poule salvezza in campionato.

Nonostante lo 0-2 al Puma House of Football, è la Roma di Spugna ad approcciarsi alla gara in modo più aggressivo e propositivo, tanto da sfiorare la rete del vantaggio al 6’ con la conclusione di destro di Giacinti che finisce di poco alta sulla traversa. Due minuti dopo, all’8’, sono di fatto le giallorosse a sbloccare il risultato, con la conclusione angolata e di potenza di Haavi, la quale dopo essere scattata sulla fascia, si accentra e va al tiro dalla distanza, con Giuliani che non può evitare il vantaggio giallorosso. Nei minuti successivi, la squadra di Spugna continua a tenere le redini della gara, andando vicino al raddoppio al 19’, con il tiro a giro di Pilgrim che colpisce la parte alta della traversa. Forti del vantaggio, le capitoline agguantano il 2-0 al 32’ con l’assist di Giacinti per Di Guglielmo che trova l’angolino destro della porta.

Nella ripresa, le rossonere provano ad approcciarsi alla gara con uno spirito diverso, approfittando al 47’ del corner calciato da Mascarello e della deviazione di Piga, che termina però tra le braccia di Korpela. Dopo l’occasione al 63’ con la conclusione di Dompig che termina di poco al lato della porta, al 65’ la Roma trova il tris con il tiro di Giugliano che supera l’estremo difensore rossonero e termina in rete. Negli ultimi dieci minuti di gara, il Milan prova ad essere pericoloso in diverse occasioni, trovando prima la rete del 3-1 all’80’ con il tiro dal limite dell’area di Ijeh che supera Korpela e termina in rete, e sfruttando poi una punizione all’82’ con il lancio di Mascarello e la deviazione di testa di Staskova che costringe il portiere giallorosso all’intervento. Due minuti dopo, il Milan accorcia temporaneamente le distanze sulla Roma, approfittando ancora una volta di un’occasione da corner, con Mascarello dalla bandierina e la deviazione di testa di Laurent, che regala la rete del 3-2 alle compagne di squadra. Verso la fine della gara, però, la Roma chiude definitivamente i conti andando in rete altre due volte, prima al 92’ con la deviazione decisiva sotto porta di Viens, e poi al 94’ con il tiro di Feiersinger che supera la difesa rossonera e termina in rete.

Con il risultato complessivo di 7-2 tra andata e ritorno, è la Roma di Spugna ad approdare in finale di Coppa Italia Frecciarossa, la quale incontrerà la Viola di de la Fuente, reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Juventus.