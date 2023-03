MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol del Milan, Kosovare Asllani raddoppia! Al ventesimo minuto del match pasticciaccio brutto di un centrale viola che perde palla in area in seguito ad un controllo difettoso, ne approfitta lesta la numero 9 del Milan che a tu per tu col portiere non sbaglia. 2-0!