Femminile, Vigilucci a Milan TV: "Non ci ho pensato molto per venire al Milan"

Valery Vigilucci, centrocampista del Milan Femminile, è stata intervistata da Milan TV in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni:

Sul momento: “C’è stata una reazione perché le prime due ci hanno un po’ scosso, non pensavamo ad un inizio così perché ci eravamo preparate bene in America. Abbiamo lavorato di squadra capendo gli errori che abbiamo fatto e continuando a lavorare sull’idea di gioco che abbiamo e che ha il mister”.

Sulla partita contro il Parma: “Sicuramente non è stata una partita facile perché arrivavamo da due sconfitte, quindi eravamo concentrate. Il gol è arrivato così velocemente che all’inizio non sembrava neanche vero”.

Il suo arrivo al Milan dalla Fiorentina: “Andare via da Firenze non è stato facile perché ho sempre giocato lì ed è come se fosse casa, però il Milan è una squadra importante con grandi obiettivi, ho bisogno di cambiare e non è che ci ho pensato molto”.

L’ambientamento e l’accoglienza delle compagne: “Gran parte delle ragazze già le conoscevo, mi sono trovato subito bene. Ho trovato tante ex della Fiorentina, quindi mi hanno accolto molto bene”.

Sulla stagione: “Sarà molto diversa dalle altre perché ci sarà una prima parte di campionato e poi una seconda, dove se non hai fatto bene quasi tutte le partite ti trovi a giocare una retrocessione anche se hai una squadra adatta per giocarsi il campionato. Quindi è un campionato corto, devi essere concentrato in tutte le partite, anche in quelle che sembrano più facili sulla carta”.

La partita con la Samp: “Sicuramente difficile, che è una squadra con molta intensità e un buon gioco a centrocampo. Dovremo essere molto attente e concentrate, hanno iniziato molto bene e sono molto cariche, ma noi dobbiamo continuare sull’andamento che abbiamo in questo momento”.