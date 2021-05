Ganz: "Stanotte non dormirò come capita spesso alla vigilia delle gare. Sono carichissimo come lo sono le giocatrici"

Maurizio Ganz, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della storica finale di Coppa Italia Femminile fra Milan e Roma, ha parlato della tensione prima di un match così importante: "Non dormirò come non ho dormito negli ultimi due campionati, dormo poco alla vigilia delle gare. Ti viene da pensare, se hai fatto tutto, se hai lavorato su tutti i dettagli possibili. Sono carichissimo come lo sono le giocatrici. Ringrazio Bavagnoli e Guarino che si sono complimentate per la nostra qualificazione in Champions, nel calcio di adesso non è scontato".