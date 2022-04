Italia Femminile, Bertolini: "Per il Mondiale dovremmo vincerle tutte..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lituania in programma domani al Tardini e valida per le qualificazioni al Mondiale 2023: “Ormai abbiamo l’esperienza giusta per non distrarci. Per la prima volta giochiamo a Parma, una città importante per il calcio e speriamo possa esserlo anche per la Nazionale. La partita più importante è quella che abbiamo davanti, se vogliamo andare al Mondiale dobbiamo vincerle tutte e quindi siamo focalizzati sulla Lituania. La squadra nel complesso sta bene, anche se Serturini è stata dieci giorni a casa e ha bisogno di un po' di tempo per rientrare, mentre Lenzini sta recuperando. Ho convocato 26 calciatrici tenendo conto anche di tutti gli aspetti che sarebbero potuti intervenire. - continua Bertolini parlando anche delle giovanili azzurre – Dal 2015 la federazione ha fatto un grande lavoro e investimenti in termini di idee e risorse e si vedono notevoli passi avanti. Le ragazze dell’Under 19 stanno beneficiando di questa progettualità, sono messe nelle condizioni di fare bene e ora il passo da fare è quello di aumentare la base facendo sì che tutte le squadre maschili abbiano anche quella femminile. E poi serve il coraggio di farle giocare nelle prime squadre, quantomeno entrare nelle rose. Stiamo facendo un ottimo lavoro coi club e i settori giovanili, tutte le nazionali dall’Under 16 in su hanno la stessa filosofia per facilitare l’approdo nella squadra maggiore. Siamo sulla buona squadra, ma ci vuole tempo”.