Italia Femminile, le convocati di Bertolini per il Brasile: ci sono due rossonere

Sono 24 le calciatrici convocate dalla ct Milena Bertolini per la sfida contro il Brasile di lunedì 10 ottobre contro il Brasile a Genova. Torna in gruppo dopo tre anni d'assenza Cecilia Salvai, che ha dovuto saltare le ultime due competizioni ufficiali - Mondiale ed Europeo - per infortunio e ora spera di poter essere in Australia e Nuova Zelanda fra un anno. Ancora assente Gama per infortunio, la ct recupera Bergamaschi e Ceronia e convoca tre novità come le interiste Merlo e Polli e la viola Catena, quest'ultime due alla prima chiamata da parte della Nazionale maggiore azzurra.

Questo l’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Elisa Polli (Inter).