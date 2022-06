Milan Femminile, ad agosto le rossonere in USA per la Women's Cup

Fonte: acmilan.com

La Women's Cup, il più grande torneo al mondo di calcio femminile professionistico, ha arricchito la propria line-up dell'edizione 2022 con AC Milan e Tottenham Hotspur FC.

I due Club si aggiungono alle padrone di casa del Racing Louisville FC, a OL Reign della National Women's Soccer League, oltre che a Club América della Liga MX Femenil (Messico) e al Tokyo Verdy Beleza della WE League's Nippon TV (Giappone), in un torneo che prevede sette partite dal 14 al 20 agosto presso il Lynn Family Stadium di Louisville, nel Kentucky. I biglietti e i pass parcheggio della Women's Cup sono disponibili sul sito TheWomensCup.world.

"È un grande onore avere tra le squadre partecipanti il Milan e il Tottenham a rappresentare l'Europa nell'edizione 2022 della Women's Cup", ha detto Jaime Phillips, fondatore e direttore esecutivo del torneo. "Sono Club molto importanti e prestigiosi conosciuti in tutto il mondo e non vediamo l'ora di vederli scendere in campo e competere per questa manifestazione estiva a Louisville. Sarà un evento storico di portata mondiale grazie alla partecipazione di queste grandi squadre provenienti da diversi continenti".

La Prima Squadra Femminile di AC Milan è nata nel 2018 e si è già affermata come una delle protagoniste della Serie A. La squadra ha terminato l'ultimo campionato con 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, chiudendo al terzo posto alle spalle di Juventus e Roma e raggiungendo, lo scorso gennaio, ha raggiunto la Finale della Supercoppa Italiana. Il tecnico della squadra è Maurizio Ganz, ex calciatore rossonero. L'attaccante francese Lindsey Thomas è stata, invece, la migliore realizzatrice della squadra nell'ultima stagione, seguita dal capitano Valentina Bergamaschi.

Partecipare a questo importante evento internazionale dimostra quanto sia cresciuto il calcio femminile italiano, sia dal punto di vista sportivo sia di visibilità all'estero. Rappresentare l'Europa assieme al Tottenham è per noi un forte motivo di orgoglio", ha sottolineato Elisabet Spina, Direttore Sportivo della Prima Squadra Femminile di AC Milan. "La Women's Cup a Louisville è uno straordinario momento d'incontro e confronto per club provenienti da continenti diversi, un evento strategicamente importante che ci aiuterà a crescere tanto in campo quanto fuori e che ci darà l'occasione di conoscere e imparare culture sportive differenti. Il nostro obiettivo è la crescita globale del movimento calcistico femminile".

Nella stagione 2021/2022 il Tottenham, sotto la guida di Rehanne Skinner (alla sua prima stagione integrale sulla panchina del Club), ha terminato al quinto posto la FA Women's Super League, ottenendo il suo miglior piazzamento di sempre. Quest'anno il Tottenham ha battuto il Manchester City per la prima volta e strappato punti a squadre quali Arsenal e Manchester United. Skinner è stata eletta allenatrice dell'anno della FA Women's Super League, mentre Ashleigh Neville, difensore e autrice del gol partita contro il Leicester City nell'ultima giornata, è stata inserita tra le candidate per il premio di giocatrice dell'anno.

"Rehanne e la squadra arrivano dalla loro miglior stagione in WSL e stanno cercando di costruire su queste basi la prossima", ha dichiarato Fabio Paratici, Managing Director of Football del Tottenham Hotspur FC. "La Women's Cup sarà per noi un test con i migliori avversari da tutto il mondo, offrendoci una preparazione pre-stagionale ideale e consentendo ai nostri fan negli Stati Uniti di vedere per la prima volta in azione la nostra prima squadra femminile".

La Women's Cup si disputerà al di fuori della Regular Season della National Women's Soccer League. I Club europei arriveranno durante la fase finale della loro preparazione. Gli organizzatori hanno deciso d'invitare Club da nuovi continenti per estendere la portata internazionale di questo torneo. La Women's Cup si aprirà domenica 14 agosto con i Quarti di Finale, ai quali parteciperanno i club stranieri. Mercoledì 17 agosto le due vincitrici affronteranno nelle Semifinali Racing e OL Reign, mentre le due perdenti si contenderanno il quinto posto. La Finalissima e la Finale per il terzo posto sono invece in programma sabato 20 agosto.

Per tutta la settimana la Women's Cup coinvolgerà la comunità di Louisville ben oltre il calcio giocato, con una serie di eventi aggiuntivi come un festival musicale e diverse attività legate al calcio giovanile. Il torneo si giocherà al Lynn Family Stadium, stadio da 15.304 posti e casa del Racing Louisville, società alla seconda stagione in assoluto, e del Louisville City FC, club che ha vinto la USL Championship. Il Lynn Family Stadium è stato inaugurato nel 2020 nell'area di Butchertown, a est del centro cittadino. Dispone di posti a sedere vicini al terreno di gioco, garantisce un'ottima visuale agli spettatori e offre una serie di servizi e comfort, tra cui un moderno maxischermo e WiFi gratuito.