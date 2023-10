Milan Femminile, domani alle 15 gli ottavi di Coppa Italia contro il Verona

Domani pomeriggio il Milan Femminile, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, sarà impegnato negli ottavi di Coppa Italia in casa dell'Hellas Verona: il calcio d'inizio del match, che si giocherà al Sinergy Stadium di Verona, è in programma alle 15. Chi vincerà questa sfida (gara secca) se la vedrà poi ai quarti contro una tra Parma e Sassuolo (in campo domani alle 12.30).