Milan Femminile, domenica la sfida casalinga contro il Como: biglietti in vendita

Per riscattare il ko sul campo della Juventus e iniziare al meglio il girone di ritorno. Al PUMA House of Football torna la Serie A femminile, l'appuntamento per la 10ª giornata è con Milan-Como. Uno scontro diretto tra le due squadre che attualmente occupano il 5° posto - l'ultimo valido per l'accesso alla Poule Scudetto - con 13 punti, una sfida alquanto importante per il prosieguo del campionato. 90 minuti in cui le rossonere avranno bisogno del sostegno di tutti i tifosi!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Como al prezzo di 10€ (ridotto Under 12 a 5€). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-COMO

DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 18.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€