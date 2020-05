Milan Femminile, Ganz perde Thorvaldsdottir: l'islandese torna al Breidablik

Il Milan femminile, qualora il campionato dovesse riprendere, dovrà fare a meno di una delle giocatrici che meglio si erano comportate prima dello stop. Si tratta dell'attaccante Berglind Björg Thorvaldsdottir autrice di cinque reti da gennaio in avanti. L'islandese era arrivata in prestito fino a fine stagione, giugno, per giocare durante la lunga pausa invernale che i campionati nordici rispettano e ora, visto lo stop del campionato e le misure anti-coronavirus (come la quarantena di due settimane al rientro in patria), è in procinto di salutare le rossonere per unirsi nuovamente al Breidablik in vista del campionato che inizierà a giugno. Lo riferisce l'allenatore del club islandese Thorsteinn Halldorsson ai microfoni di Fotbolti.net: “Berglind tornerà a casa nei prossimi giorni, andrà in quarantena e inizierà gli allenamenti con noi per il prossimo mese”.