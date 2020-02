Milan Femminile, Giacinti: "È un momento positivo"

Intervistata da Sky Sport, il capitano del Milan Femminile Valentina Giacinti ha parlato così del momento delle rossonere: "È un momento positivo per il Milan perché stiamo crescendo, stiamo trovando un po' più di gioco. Tornare al gol per me è importante perché riesco a dare una mano alla mia squadra, ma comunque a prescindere dal gol stiamo cercando di arrivare più in alto possibile e non pensavamo di trovarci al secondo posto. Siamo qua e lotteremo per rimanerci".