Milan Femminile, gli impegni ad aprile di Giuliani e compagne

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Una sola sconfitta in nove partite nel 2025, ma soprattutto tante prestazioni di livello. Il momento delle rossonere è estremamente positivo, e l'ultimo successo casalingo contro la Roma ha certificato la crescita della squadra di Bakker. 7 punti in quattro partite di Poule. Aprile comincerà con la sfida diretta alla Fiorentina che può permetterci di credere ancora in un aggancio alle prime posizioni.

SERIE A FEMMINILE

5ª giornata (Poule Scudetto), Milan-Fiorentina, sabato 12 aprile alle 15.00 (DAZN) - PUMA House of Football

6ª giornata (Poule Scudetto), Juventus-Milan, venerdì 18 aprile, ore 17.30 - Stadio Pozzo, Biella

7ª giornata (Poule Scudetto), Milan-Inter, data e ora da definire - PUMA House of Football