Milan Femminile, gli impegni delle rossonere di Ganz nel mese di febbraio

Un Marzo decisamente impegnativo anche per le rossonere di Maurizio Ganz. A partire da un appuntamento importantissimo: la doppia sfida in Semifinale di Coppa Italia contro la Roma capolista in campionato e protagonista anche in Women's Champions League. Bergamaschi e compagne cercheranno il riscatto contro le giallorosse per conquistare quella che sarebbe la seconda Finale di Coppa nelle ultime tre stagioni. Poi sarà tempo di campionato, con il via alla Poule Scudetto che assegna anche i posti per l'Europa: si parte con la trasferta sul campo della Juventus, mentre a fine mese al PUMA House of Football arriverà la Fiorentina.

SERIE A FEMMINILE

1ª giornata Poule Scudetto: Juventus-Milan, 18 o 19 marzo ore TBD (Milan TV e TIMvision) - Juventus Training Center, Vinovo (TO)