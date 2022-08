Milan Femminile, le rossonere chiudono la Women's Cup quarte e si preparano per la Serie A

MilanNews.it

Terminato ufficialmente il torneo “the Women’s Cup” a Louisville - e con la nuova stagione alle porte -, il Milan di Ganz si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Italia, con più consapevolezza e cercando di sfruttare appieno l’esperienza altamente formativa vissuta in America.

Ma facciamo un passo indietro. Quando si parla di “The Women’s Cup” si fa riferimento a un prestigioso torneo nato solo nel 2021 con l’intento di far incontrare i più importanti club provenienti dalle diverse competizioni mondiali. Quest’anno, infatti, insieme alle rossonere hanno preso parte anche Tottenham Hotspur FC, Racing Louisville FC, OL Reign della National Women's Soccer League, Club América della Liga MX Femenil e Tokyo Verdy Beleza.

La prima gara con le rossonere protagoniste è stata quella valida per i quarti di finale contro la squadra giapponese: 3-1 il risultato finale con la rete di Martina Piemonte al 29’ e la doppietta del neo acquisto Asllani. L’altro quarto di finale viene vinto dal Club América, che stacca il pass per la semifinale grazie al 2-1 sul Tottenham.

Il torneo prosegue con le due semifinali decisive, la gara tra OL Reign e Club América, e il Milan che invece è impegnato nella sfida contro le padroni di casa - e vincitrici della prima edizione del torneo - del Racing Louisville FC. La gara si rivela fin da subito ostica per le rossonere, le quali vanno sotto di un gol prima al minuto 12 della prima frazione di gara con la rete di Nadim e poi al 24’ con la rete finale di Shuang che regala alla propria squadra un posto in finale.

Sfumata la finale, è il momento dell’ultimo impegno per il Milan, la sfida per il terzo/ quarto posto contro il Club América. Nonostante il vantaggio al 3’ della squadra avversaria, le rossonere si rimboccano le maniche e riescono inizialmente a ribaltare il risultato, trovando una doppietta (reti di Tucceri Cimini e Bergamaschi) prima del duplice fischio. Nella ripresa, invece, le messicane riescono a rimontare e a segnare tre gol a pochi minuti di distanza, rendendo la gara ancora più in salita alla squadra di Ganz. Le rossonere, però, non demordono e accorciano le distanze prima con Thomas all’84’ e poi quattro minuti dopo con Martina Piemonte, che approfitta del bellissimo assist di Tucceri Cimini per regalare alle compagne di squadra la rete del pareggio. Poco prima del fischio finale, sono però le messicane a chiudere i conti e a mettere a segno la quinta rete della gara. Dopo una partita intensa e ricca di gol, il Milan chiude il torneo della Women’s Cup da quarto. Un risultato che non deve sicuramente scoraggiare le nostre guerriere, le quali si sono sempre messe in gioco e hanno dimostrato abnegazione e resilienza nell’affrontare squadre di esperienza mondiale.