Milan Femminile, sogno Asllani per il dopo Giacinti. Ma piace anche Gudmundsdottir

l Milan Femminile è il grande protagonista di questo avvio di mercato: da una parte gli arrivi di Martina Piemonte e Alia Guagni, oltre al ritorno di Babb, dall'altra gli addii di Korenciova, Mauri e Rizza oltre a quello polemico di Vero Boquete e con l'ex capitano Valentina Giacinti che sembra essere pronta a salutare dopo le incomprensioni con Ganz, con Roma (favorita) e Fiorentina pronte ad approfittarne.

Per questo il club rossonero è alla caccia di un'altra punta che possa garantire tanti gol e adattarsi al gioco del tecnico. Secondo quanto riferito da Cartellinorosa il sogno del club è Kosovare Asllani, classe '89 del Real Madrid, anche se l'affare non sembra facile da portare a termine. Per questo il Milan punta anche un'altra punta di livello internazionale come l'islandese del Bordeaux Svava Ros Gudmundsdóttir, classe '95.